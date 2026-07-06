Ремонт дороги, где рязанцы массово пробивают колеса, начнут в 2026 году

В Рязанской области после ливня ямы на дороге Ласково - Деулино повредили десятки машин. Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области десятки автомобилей пробили колеса на дороге Ласково – Деулино. Жалоба от местной жительницы поступила губернатору Павлу Малкову.

«Сегодня [5 июля] десяток машин пробили колеса из-за огромных ям, которые прикрыли лужи после ливня», - пожаловалась рязанка.

В минтрансе сообщили, что в этом году приступят к ремонту участка дороги протяженностью 11,236 км. Подрядчика уже определили и заключили контракт.

«Завершим работы осенью следующего года. На участке, не вошедшем в ремонт, устраним аварийные ямы в июле-августе», - говорится в сообщении чиновников.