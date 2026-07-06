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НовостиОбщество6 июля 2026 7:47

Рязанские приставы объявили набор на должности начальствующего состава

Ведомство рассказало о требованиях, привилегиях и перечислило вакансии
Источник:kp.ru
УФССП по Рязанской области объявило набор на госслужбу.

УФССП по Рязанской области объявило набор на госслужбу.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Набор на государственную службу объявило УФССП по Рязанской области. Ведомству требуются люди, в том числе, на должности начальствующего состава.

Приставы получают ряд привилегий, как и сотрудники других силовых ведомств: выход на пенсию после 20 лет службы, основной отпуск 40 суток, компенсация за поднаем квартиры, субсидии на приобретение жилья и другие.

Более подробная информация, включая список вакансий (всего их перечислено 27) и квалификационные требования, доступна на официальном сайте ведомства. Также ее можно получить по телефонам отделения государственной службы и кадров управления: 8(4912) 29-45-11, 8 (4912)29-45-13.