Рязанские приставы объявили набор на должности начальствующего состава

УФССП по Рязанской области объявило набор на госслужбу. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Набор на государственную службу объявило УФССП по Рязанской области. Ведомству требуются люди, в том числе, на должности начальствующего состава.

Приставы получают ряд привилегий, как и сотрудники других силовых ведомств: выход на пенсию после 20 лет службы, основной отпуск 40 суток, компенсация за поднаем квартиры, субсидии на приобретение жилья и другие.

Более подробная информация, включая список вакансий (всего их перечислено 27) и квалификационные требования, доступна на официальном сайте ведомства. Также ее можно получить по телефонам отделения государственной службы и кадров управления: 8(4912) 29-45-11, 8 (4912)29-45-13.