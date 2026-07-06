Названы отрасли в Рязанской области с зарплатами от 117 тысяч рублей

Зарплаты в Рязанской области выросли на 9% за полгода. Фото: Алексей ФОМИН.

За первое полугодие 2026 года медианная предлагаемая зарплата в Рязанской области выросла с 69,8 тысяч до 76,1 тысяч рублей. Прирост составил 9%, сообщают аналитики hh.

Быстрее всего росли зарплаты в добыче сырья - на 42%, до 117,4 тыс. рублей. На втором месте сельское хозяйство: +34%, до 126,6 тыс. рублей. Замыкает тройку рабочий персонал: +21%, до 99,7 тыс. рублей.

В топ-5 также вошли строительство (+21%, до 106 тысяч) и ИТ (+12%, до 69,3 тысяч).

«Лидеры по темпам роста и по уровню дохода не всегда совпадают: быстрее всего зарплаты увеличивались у операторов контакт-центров (на 27,7%), а самые высокие предложения среди массовых специалистов работодатели сегодня делают машинистам. Медианная зарплата в этой профессии достигла 184,9 тысяч рублей», - комментирует директор по исследованиям hh Мария Игнатова.