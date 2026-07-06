В Рязани начался прием заявлений в 1 класс для незакрепленных территорий. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

6 июля в Рязани начался прием заявлений о зачислении в первый класс детей с незакпрепленных за тем или иным образовательным учреждением территорий. Об этом информирует городское управление образования.

Заявление на вакантное место можно подать несколькими способами:

- в электронной форме — через Госуслуги;

- по почте - заказным письмом с уведомлением;

- лично в образовательное учреждение.

За дополнительными консультациями рязанцам предлагают обращаться в управление образования. Для каждого района — своей телефон: 8(4912)72-01-01, доб. 206 (Железнодорожный район), доб. 207 (Октябрьский район), доб. 208 (Московский район), доб. 209 (Советский район).