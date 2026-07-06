Рязанцу грозит от 5 до 12 лет за гибель велосипедиста. Решив отвезти пострадавшего в больницу, он усугубил свою вину

Дело рассмотрит Советский районный суд.

26-летний житель Рязани предстанет перед судом за ДТП, совершенное в мае. За рулем ВАЗ-21093 он, нарушив правила проезда перекрестка на пересечении улиц Свободы и Подгорной, столкнулся с 73-летним велосипедистом, сообщает областная прокуратура.

Вместо вызова скорой помощи и полиции молодой человек сам доставил пострадавшего в больницу, где тот впоследствии скончался. Это квалифицируется как оставление места происшествия и усугубляет ответственность обвиняемого — по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет

Уголовное дело передано в Советский районный суд города.