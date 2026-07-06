Для уличных газовых счетчиков в Рязанской области ввели новые коэффициенты

В Рязанской области утвердили новые коэффициенты для уличных газовых счетчиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С июля по декабрь 2026 года для газовых счетчиков, установленных вне помещений и не имеющих температурной компенсации, ввели новые температурные коэффициенты, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Коэффициенты утверждены приказом Росстандарта от 13 мая 2026 года. Они зависят от месяца: июль - 0,99, август - 1,01, сентябрь - 1,03, октябрь - 1,05, ноябрь - 1,06, декабрь - 1,09.

Температура на улице влияет на плотность газа, а значит, и на показания счетчиков.