Капремонт перенесли на 2046 год. Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Рязани

СК заинтересовался домом на Юннатов в Рязани после жалобы в приемную Бастрыкина.

В Рязани проверят многоквартирный дом на улице Юннатов, который находится в аварийном состоянии, сообщает Информационный центр СК России. По данным ведомства, здание 1962 года постройки: кровля деформирована, фасад обрушается, зимой крышу не чистят. Капремонт постоянно переносят - в последний раз на 2046 год.

С жалобой в приемную главы СК Александра Бастрыкина обратилась местная жительница. Она рассказала, что обращения в разные инстанции не помогли.

По поручению Бастрыкина руководитель регионального СУ СК Олег Васильев доложит о промежуточных результатах проверки и принятых мерах. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат.