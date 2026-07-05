Расписание, график работы собора в Рязани, когда можно поклониться мощам Матроны в 2026 году. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

10 июля 2026 года в Рязань привезут мощи святой Матроны Московской. По данным епархии, встречать ковчег будут в 11:00 у Христорождественского кафедрального собора в кремле.

Расписание работы собора. Когда можно поклониться мощам Матроны

Собор для верующих будет открыт ежедневно с 07:00 до 19:00. Каждый день там будут совершаться молебны с чтением акафиста: 11:00, 13:00, 15:00.

Божественная литургия будет проходить ежедневно с 07:40, во время вечернего богослужения - в 17:00.

Проводы ковчега с мощами Матроны из Рязани пройдут 16 июля в 18:30. Во время проводов представители духовенства будут совершать молебны.