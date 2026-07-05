Украли то, что собирали «всем миром»: полиция ищет пропажу у святого источника в Шацком округе

Местные жители на свои средства обустроили зону отдыха у святого источника. Фото: группа ВК «Шацкий Округ – Вместе».

В селе Новоселки Шацкого окурга неизвестные украли новый стол и две лавочки, которые 17 июня местные жители установили у святого источника на собственные пожертвования.

Деньги собирали «всем миром» для благоустройства территории: расчистили участок, уложили плитку, установили стол и скамейки. Однако мебель прослужила недолго и бесследно исчезла.

По факту кражи написано заявление в полицию, на место выезжала следственная группа. Сельчане просят о помощи: если вы видели у соседей или на частных подворьях похожие новые стол и скамейки, просят сообщить.