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НовостиОбщество5 июля 2026 10:13

Африканские семинаристы посетили Рязань и познакомились с православной жизнью

Гости побывали в кремле, Троицком монастыре и Вознесенском храме
Источник:kp.ru
Гости из Африки посетили музеи и храмы Рязани, чтобы проникнуться верой и историей.

Гости из Африки посетили музеи и храмы Рязани, чтобы проникнуться верой и историей.

Рязань посетили африканские студенты, обучающиеся в Московской и Ставропольской духовных семинариях, сообщает Рязанская епархия. Гости приехали в город по пути к Николо-Бавыкинскому монастырю (Сараевский округ), где помогают в возрождении обители.

Программа визита включала посещение музея Ивана Павлова, кремля, Троицкого монастыря и Вознесенского храма. В последнем расположен миссионерский отдел епархии и действует православное молодежное общество «Гранат».

Все африканцы - православные христиане. Один из них, Жан Тшиамала из Демократической Республики Конго, крещен в младенчестве. Он приехал в Россию, чтобы учиться в семинарии и стать священником.

Студенты поднимались на колокольню, общались со священником за чаем, задавали вопросы о вере и жизни христиан в современном мире. Настоятель Вознесенского храма протоиерей Арсений Вилков отметил, что гости с радостью рассказывают о своей жизни в Африке и о том, как пришли к православию.