«Залезли манекену вот этому на голову, я и мои братья». Вандализм в центре Касимова совершили четыре брата. Им пришлось извиниться

Касимовские вандалы, повредившие скульптуру, публично извинились после поимки.

Вандалы, повредившие арт-объект в Касимове, задержаны. Как ранее сообщал глава окружной администрации Иван Бахилов, они сломали трость у скульптурной композиции Хлестакова и Городничего на Третьем луче.

Вандализм в Касимове и извинения

Скульптуры установлены в центре города в память о съемках фильма «Инкогнито из Петербурга» Леонида Гайдая, которые проходили в Касимове в 1977 году. Выяснить личности молодых людей, которые на них посягнули, полицейским помогли записи камер видеонаблюдения.

«Залезли на статую с братьями. Приношу свои извинения. Больше этого не повторится», - сказал один из вандалов на камеру (видео выложил Иван Бахилов).

«С братьями находились (произнес как «находялись») на «луче» и залезли манекену вот этому на голову, я и мои братья. Приносим искренние извинения. Больше такого не будет. Мы очень сожалеем об этом, что мы сделали. Простите все, пожалуйста», - произнес другой юноша.

«Залез на статую я фоткнуться. Извините, больше такое не повторится», - пояснил третий.

Четвертый на ломаном русском тоже попросил прощения.