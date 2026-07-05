Девочку весом 480 граммов смогли выходить в рязанском перинатальном центре. Иллюстрация взята из архива КП и не относится к данному случаю. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Врачи Областного клинического перинатального центра в Рязани смогли выходить девочку весом 480 граммов. Такой она появилась на свет на сроке 27 недель.

Причем специалистам удалось увеличить срок внутриутробного развития: на 25-й неделе беременности при выраженном многоводии у мамы проведена амниоредукция - процедура по уменьшению количества околоплодных вод (удалено около 1,6 л).

Почти 1,5 месяца малышка провела в реанимационном отделении. Затем, когда состояние стало стабильным, крошечной пациенткой начали заниматься сотрудники отделения патологии новорожденных и недоношенных детей.

По прошествии трех месяцев девочка самостоятельно дышит и кушает. Теперь она весит 2200 граммов.

«Конечно, еще предстоит длительный период реабилитации, но мама и лечащий врач все чаще получают улыбки от этой малютки», - рассказали в ОКПЦ.