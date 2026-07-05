На ликвидацию ям и неровностей на дорогах Рязанской области потратят 1 млрд.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Дирекция дорог Рязанской области объявила тендер на восстановление верхних слоев асфальтобетонных покрытий. Общая стоимость работ - около 1 млрд рублей.
В список входят именно дороги, находящиеся в ведении подведомственного региональному минтрансу учреждения (кроме федеральных и муниципальных). При этом конкретные участки не называются.
До 31 августа 2027 года победитель открытого конкурса должен будет в определенном госзаказчиком объеме провести такие виды работ как:
- устранение деформаций и повреждений покрытий с применением асфальтобетонной смеси;
- укрепление обочин;
- ликвидация пучинистых участков;
- ликвидация колейности;
- ямочный ремонт.