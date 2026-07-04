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НовостиПроисшествия4 июля 2026 13:37

Дорога уходит из-под колес: рязанцы сообщили о глубоком провале асфальта на улице Новоселов

На улице Новоселов в Рязани образовался провал асфальта на проезжей части
Источник:kp.ru
Опасная яма появилась напротив детской поликлиники №7.

Опасная яма появилась напротив детской поликлиники №7.

4 июля в Рязани появился провал асфальта на улице Новоселов. Опасная яма образовалась на проезжей части по направлению в центр города, напротив остановки у детской поликлиники №7.

О происшествии сообщили подписчики «КП-Рязань», приславшие фотографии с места. На снимках видно, что дорожное полотно серьезно деформировалось: посередине дороги зияет глубокий, пока еще небольшой по ширине провал.

Чтобы предупредить водителей, горожане воткнули в яму ветку, сделав препятствие более заметным. Однако ситуация остается аварийно-опасной и требует оперативного реагирования со стороны коммунальных служб.