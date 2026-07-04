Дорога уходит из-под колес: рязанцы сообщили о глубоком провале асфальта на улице Новоселов

Опасная яма появилась напротив детской поликлиники №7.

4 июля в Рязани появился провал асфальта на улице Новоселов. Опасная яма образовалась на проезжей части по направлению в центр города, напротив остановки у детской поликлиники №7.

О происшествии сообщили подписчики «КП-Рязань», приславшие фотографии с места. На снимках видно, что дорожное полотно серьезно деформировалось: посередине дороги зияет глубокий, пока еще небольшой по ширине провал.

Чтобы предупредить водителей, горожане воткнули в яму ветку, сделав препятствие более заметным. Однако ситуация остается аварийно-опасной и требует оперативного реагирования со стороны коммунальных служб.