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НовостиОбщество4 июля 2026 12:40

Рязанского грузоперевозчика наказали за отсутствие психосмотра у водителя

Работодатель не провел обязательное освидетельствование сотрудника
Источник:kp.ru
. В Рязанской области компания заплатит 110 тыс. за водителя без медосмотра.

. В Рязанской области компания заплатит 110 тыс. за водителя без медосмотра.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области оштрафовали компанию, занимающуюся грузоперевозками, за нарушение трудового законодательства, сообщает Государственная инспекция труда в регионе.

По данным ведомства, работодатель допустил водителя к работе без предварительного и периодического медосмотра, а также без обязательного психиатрического освидетельствования. Это выяснили в ходе расследования несчастного случая на производстве.

Что конкретно произошло на производстве, чиновники рязанского Роструда решили не доводить до общественности, но компанию оштрафовали на 110 тысяч рублей.