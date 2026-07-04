Рязанского грузоперевозчика наказали за отсутствие психосмотра у водителя

. В Рязанской области компания заплатит 110 тыс. за водителя без медосмотра. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области оштрафовали компанию, занимающуюся грузоперевозками, за нарушение трудового законодательства, сообщает Государственная инспекция труда в регионе.

По данным ведомства, работодатель допустил водителя к работе без предварительного и периодического медосмотра, а также без обязательного психиатрического освидетельствования. Это выяснили в ходе расследования несчастного случая на производстве.

Что конкретно произошло на производстве, чиновники рязанского Роструда решили не доводить до общественности, но компанию оштрафовали на 110 тысяч рублей.