Папанова оседлали, у Мигицко сломали трость. Рязанские вандалы попали на видео

Неизвестные сломали бронзовую трость у скульптуры Хлестакова в Рязанской области.

В Касимове неизвестные сломали трость у Хлестакова - арт-объекта, изображающего героев фильма «Инкогнито из Петербурга», сообщил глава администрации округа Иван Бахилов. Инцидент попал в объектив камер наблюдения на Третьем луче (проект по благоустройству спуска от Соборной площади к улице Набережной – Ред.).

На кадрах видно, как компания молодых людей резвилась у арт-объекта. Один из удалых парней оседлал Городничего, другой – сломал трость у Хлестакова.

Бронзовые фигуры Хлестакова (актер Сергей Мигицко) и Городничего (актер Андрей Папанов) установили в память о съемках комедии Леонида Гайдая, которые проходили в Касимове в 1977 году. Каждая скульптура весит около трех центнеров. Их создавали с особым вниманием к деталям.

В Касимове сломали бронзовую трость у скульптур героев Гайдая Памятники Папанову и Мигицко установили в честь съемок фильма «Инкогнито из Петербурга» в 1977 году

«Прошу всех жителей и гостей с пониманием относиться к имуществу и общественным пространствам. Мы работаем над тем, чтобы Касимов становился комфортнее и интереснее, но сохранение созданного зависит от каждого из нас», - написал чиновник.