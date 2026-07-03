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НовостиДом. Семья3 июля 2026 15:17

Стершата в Окском заповеднике: почему только один птенец на семью

В Окском заповеднике рассказали, как заботятся о краснокнижных стершатах
Источник:kp.ru
Птенцы белого журавля с родителями в Питомнике. Фото: Окский государственный природный биосферный заповедник.

Птенцы белого журавля с родителями в Питомнике. Фото: Окский государственный природный биосферный заповедник.

В Питомнике редких видов журавлей Окского государственного заповедника полным ходом идет летний сезон выращивания птенцов стерха. Сейчас молодняку белых журавлей от двух недель до двух месяцев, и забота о них требует от сотрудников особого внимания.

Подготовка к появлению птенцов начинается еще до вылупления. Специалисты тщательно чистят вольеры, закапывают ямки, в которых малыши могут застрять, и закрывают все щели в изгородях.

Кормление журавлиных семей происходит 3–4 раза в день натуральными продуктами. В рацион входят пророщенная пшеница, рыба, вареное яйцо, овощи, творог, а также насекомые и витаминные добавки. Взрослые журавли сами показывают птенцам, как добывать корм, а подросшие особи уже учатся брать еду из кормушек.

В жаркую погоду в вольерах устанавливают несколько емкостей со свежей водой. Из-за природной агрессивности птенцов друг к другу в каждой семье воспитывается только один стершонок.