Дело по иску Генпрокуратуры к Игорю Грекову возобновили в Рязани

Дело по иску Генпрокуратуры к бывшему вице-губернатору Игорю Грекову возобновили в Рязани

В Рязани возобновили гражданское судопроизводство по иску Генеральной прокуратуры РФ к бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.

Последнее заседание состоялось 1 июля, на нем рассмотрение дела начали с начала, заменив ненадлежащего ответчика надлежащим. Кроме самого Грекова ответчиками значатся еще пять человек, в том числе один несовершеннолетний.

Дело в Советском районном суде Рязани рассматривается с ноября 2025 года. Генпрокуратура пытается обратить в доход государства имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы.

В общей сложности речь идет об имуществе на 112 млн рублей - земельный участок в Москве, квартиры в столице и Ростове-на-Дону, машино-место, а также коллекционное оружие и иконы. Кроме того, с бывшего высокопоставленного чиновника хотят взыскать 12 млн рублей – на эту сумму ранее были проданы несколько автомобилей.