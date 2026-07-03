Тридцать народных дружин помогают поддерживать общественный порядок в Рязани

В Рязани подвели итоги работы народных дружин за первое полугодие 2026. Фото: ОО «Народная дружина города Рязани» (https://vk.com/dnd_62)

В Рязани действует 30 отрядов народной дружины, которые охватывают все административные районы города. Ежеквартально за активное участие в охране порядка поощряется около 200 человек. Об этом сообщили на совещании в администрации города с участием представителей правоохранительных органов, ветеранов ОВД и командиров отрядов.

Участники обсуждали меры по повышению эффективности работы дружин в охране общественного порядка. Особое внимание уделили безопасности при проведении массовых мероприятий, организации локальных дежурств в жилых зонах.

По итогам совещания была отмечена необходимость обновления состава и формирования новых подразделений.