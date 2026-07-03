«Ножка "развернута", сильно плакал»: Врачи скорой в Рязани спасли трехлетнего ребенка, выпавшего из окна

Врачи скорой спасли трехлетнего ребенка в Рязани, выпавшего из окна. Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани врачи скорой помощи спасли трехлетнего мальчика, который выпал из окна второго этажа, сообщает минздрав Рязанской области. Мама ушла в магазин, а ребенок остался один дома.

Бригаду «скорой» вызвали прохожие. Малыш лежал на земле и громко плакал.

«Сразу было понятно - травма очень серьезная, ножка "развернута". При осмотре предположение о переломе бедра подтвердилось», - вспоминает врач реанимационной бригады Анатолий Лымарь.

Мальчику сделали обезболивание и наложили шину. Через десять минут он успокоился.

«Мы выполнили свою задачу. Дальнейшее лечение будет проходить в стационаре», - говорит специалист.

Врач напоминает, что детей нельзя оставлять одних. Забраться на подоконник для малыша - дело минуты. Ежегодно с наступлением весны-лета «скорая» выезжает на такие вызовы от трех до семи раз.