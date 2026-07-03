«Транснефть – Верхняя Волга» поздравила выпускников Касимовского нефтегазового колледжа

Фото: АО «Транснефть – Верхняя Волга».

Представители АО «Транснефть – Верхняя Волга» приняли участие в церемониях вручения дипломов в двух опорных образовательных учреждениях – Кстовском нефтяном техникуме имени Б.И. Корнилова и Касимовском нефтегазовом колледже.

В Кстовском техникуме заместитель генерального директора АО «Транснефть – Верхняя Волга» по управлению персоналом и общим вопросам Тимур Камалиев вручил дипломы выпускникам, а 14 обладателям красного диплома – приглашения на трудоустройство в компанию.

«Техникум на протяжении многих лет остается надежным партнером компании в подготовке квалифицированных специалистов. В свою очередь предприятие оказывает учебному заведению системную поддержку – содействует обновлению материально-технической базы, проводит для студентов занятия и презентации, предоставляет места для прохождения практик и стажировок. Будем и дальше укреплять наше сотрудничество», – отметил Тимур Камалиев.

В Касимовском колледже выпускников поздравили специалисты Рязанского районного нефтепроводного управления. Особо отмечены три студента, проходившие преддипломную практику на объектах управления весной 2026 года. Они получили благодарственные письма и подарки за успешное освоение практических навыков и готовность к работе в нефтетранспортной отрасли.