Жара уступает место дождям и граду: рязанские синоптики обещают 20-градусный комфорт

Жара в Рязанской области отступает.

Синоптики Рязанского ЦГМС прогнозируют смену погоды в ближайшие дни. Если сегодня днем столбики термометров показывал +29…+31°С, то уже 4 июля температура понизится до +24…+29°С, а в Рязани - до +25…+27°С. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и град, порывы ветра при грозах до 15 м/с. Ночью воздух остынет до +14…+19°С.

5 июля станет еще прохладнее: днем +21…+26°С (в областном центре +24…+26°С), ночью +12…+17°С. Погода будет облачной, пройдут сильные дожди с грозами, местами возможен град.

По предварительным данным, относительное похолодание сохранится до конца следующей недели.