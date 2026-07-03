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НовостиОбщество3 июля 2026 10:47

«Что-то пошло не так…» Губернатору Малкову жалуются на сбой приложения для оплаты ЖКХ

Губернатору Малкову жалуются на сбой приложения «Р-Энергия» для оплаты ЖКХ
Источник:kp.ru

Губернатору Павлу Малкову пожаловались на неработающее приложение «Р-Энергия». Один из местных жителей сообщил, что два дня не мог выставить счета за ЖКХ, а при попытке оплаты получал сообщение об ошибке.

«Предлагаю провести комплексную внеплановую проверку компании. Если профильный отдел допускает такого рода ошибки, его надо проверить и принять меры», - написал рязанец.

В администрации Рязани со ссылкой на представителей «Р-Энергия» ответили, что в мобильном приложении проводятся технические работы, чтобы адаптировать приложение «под текущую ситуацию».

«В этом месяце планируется релиз мобильного приложения, в котором будут устранены ранее выявленные ошибки. Для оплаты можете перейти в веб-версию личного кабинета», - говорится в сообщении. Кроме того, чиновники посоветовали установить сертификаты минцифры для безопасного доступа к сайтам.