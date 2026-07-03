Детский фестиваль «Мампус и его друзья» пройдет 4 июля в Рязани

Фото: Андрей Сорокин

4 июля с 11:00 до 19:00 на Лыбедском бульваре в Рязани пройдет фестиваль детского туризма «Мампус и его друзья». На праздник приглашаются все желающие. Детей и родителей ждут мастер-классы, выступления творческих коллективов, интерактивные площадки и многое другое. Об этом в эфире радио «КП-Рязань» рассказал генеральный директор Агентства развития туризма Никита Кузьмин.

Главный герой мероприятия – пес академика Ивана Павлова Мампус, персонаж детского путеводителя по Рязани, который знакомит ребятишек с городом и его достопримечательностями в игровом формате. На фестивале он будет сопровождать гостей на протяжении всего дня.

- Фестиваль проводится уже третий год. Он начался со старта нашего проекта по развитию детского туризма, центральным элементом которого является авторский путеводитель. Впервые он прошёл в 2024 году в локальном формате, в 2025 году стал более масштабным, и теперь такая хорошая традиция продолжается. В этом году мы вновь приглашаем всех жителей и гостей города на наш фестиваль, - рассказал Никита Кузьмин.

Дата мероприятия выбрана не случайно: оно приурочено к Международному дню собак, 2 июля, поэтому для четвероногих друзей на празднике также будет предусмотрена отдельная площадка, а часть выручки от продажи товаров маркета и услуг партнеров, представленных на площадке, поступит на помощь бездомным собакам.

На празднике гости смогут принять участие в мастер-классах по приготовлению мороженого, создать оригинальную роспись пряника и шоппера, поучаствовать в опытах с ледяным дымом, увидеть трюки с мыльными пузырями, потанцевать под хиты Ани Клюквы, Алисы Бусловой и Макара Давыдова, а также послушать лекции от ветврачей и грумеров.

Подробнее о фестивале и его программе можно узнать на сайте радио «Комсомольская правда – Рязань» по ссылке. Также послушать в эфире на частоте 92,3 FM 3 июля в 20:03 в программе «Диалоги».