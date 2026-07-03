Каждый четвертый рязанец конфликтует с коллегами из-за графика отпусков

76% отпускных разногласий возникают из-за летних месяцев, и лишь 20% работников решают их самостоятельно. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

26% работающих жителей Рязани признались, что в их коллективах возникают разногласия при планировании отпусков. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Из тех, кто сталкивается с противоречиями, 20% удается договориться самостоятельно, не привлекая руководство или HR-отдел. Оставшимся 6% для урегулирования споров необходимо внешнее вмешательство. Главным «яблоком раздора» стал летний период – о борьбе за солнечные месяцы сообщили 76% опрошенных.

Интересно, что мужчины жалуются на отпускные баталии чаще женщин (30% против 22%). Также выяснилось, что молодые сотрудники до 35 лет ссорятся реже (19%), чем их старшие коллеги (30%). Самые неконфликтные – рязанцы с доходом выше 150 тысяч рублей.