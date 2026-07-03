Число абортов снизилось в Рязанской области еще на 6%. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Число абортов в Рязанской области снизилось на 6% в 2025 году по сравнению с 2024-м — с 1841 до 1750 случаев. Это следует из статистики, размещенной Минздравом России.

При этом в России показатель уменьшился с 338367 до 321141 случаев, то есть на 5%.

Статистика доступна с 2018 года, и в Рязанской области она показывает неуклонное сокращение числа прерываний беременности. Для сравнения: например, пятью годами ранее, в 2020-м, в Рязанской области выполнено 2722 аборта.