Рязанские родители могут получать до 83 тыс. рублей на ребенка до полутора лет

Работающие родители Рязанской области получают 40% от зарплаты в пособии на ребенка. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области 4,8 тыс. работающих родителей получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, сообщает региональное отделение СФР. С начала 2026 года на эти цели ведомство направило более 556,9 млн рублей.

Выплата составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года. В Рязанской области минимальная сумма - 10 837,20 рублей, максимальная - 83 021,18 рубль. При рождении нескольких детей пособие назначают на каждого.

Важное нововведение: право на выплату сохраняется, если родитель выходит на работу досрочно - на неполный день, из дома или дистанционно.

Трудоустроенным родителям нужно подать заявление работодателю. Пособие назначат за десять рабочих дней, а перечислять будут ежемесячно не позднее 8-го числа. Неработающие родители (кроме студентов-очников и уволенных при ликвидации организации) могут подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу СФР.