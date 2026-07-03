В Рязани временно перекроют движение на двух улицах из-за ремонта теплотрассы

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП
До середины августа закроют движение транспорта на двух улицах в Приокском районе Рязани в связи с капитальным ремонтом теплотрассы. Ограничения будут действовать с 8:00 6 июля до 18:00 14 августа.
Движение закроют на участке улицы Новикова-Прибоя от дома №14 до пересечения с улицей Луговой, а также по улице Луговой от дома №21 до пересечения с улицей Новикова-Прибоя.
На время работ подрядная организация установит предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, а место проведения ремонта огородят.
Администрация города просит водителей заранее планировать альтернативные маршруты.