В Рязани временно перекроют движение на двух улицах из-за ремонта теплотрассы

Ограничения будут действовать до 14 августа. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

До середины августа закроют движение транспорта на двух улицах в Приокском районе Рязани в связи с капитальным ремонтом теплотрассы. Ограничения будут действовать с 8:00 6 июля до 18:00 14 августа.

Движение закроют на участке улицы Новикова-Прибоя от дома №14 до пересечения с улицей Луговой, а также по улице Луговой от дома №21 до пересечения с улицей Новикова-Прибоя.

На время работ подрядная организация установит предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, а место проведения ремонта огородят.

Администрация города просит водителей заранее планировать альтернативные маршруты.