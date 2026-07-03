Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2026 8:35

В Рязани временно перекроют движение на двух улицах из-за ремонта теплотрассы

До середины августа будет закрыто движение на улицах Новикова-Прибоя и Луговой
Источник:kp.ru
Ограничения будут действовать до 14 августа.

Ограничения будут действовать до 14 августа.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

До середины августа закроют движение транспорта на двух улицах в Приокском районе Рязани в связи с капитальным ремонтом теплотрассы. Ограничения будут действовать с 8:00 6 июля до 18:00 14 августа.

Движение закроют на участке улицы Новикова-Прибоя от дома №14 до пересечения с улицей Луговой, а также по улице Луговой от дома №21 до пересечения с улицей Новикова-Прибоя.

На время работ подрядная организация установит предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, а место проведения ремонта огородят.

Администрация города просит водителей заранее планировать альтернативные маршруты.