Окский заповедник продлил полный запрет на посещение лесов.

Со 2 по 22 июля Окский государственный заповедник ввел полный запрет на посещение лесов на своей территории. Приказ издан в связи с ухудшением пожароопасной обстановки. Прежде ограничения уже действовали с 11 по 30 июня.

«Экскурсионные объекты заповедника работают в штатном режиме», - отмечено в публикации.

Администрация заповедника призвала людей ограничить посещение лесов и мест отдыха в лесных массивах, не допускать разведения костров, сжигания мусора (на приусадебных участках — в том числе).

Нарушителям требований пожарной безопасности грозит штраф от 15 тыс. до 30 тыс. рублей. Для должностных и юридических лиц он кратно выше.

При обнаружении возгорания в лесу можно звонить 112. Также можно обращаться в ЕДДС Спасского и Клепиковского округов — по телефонам 8(49135)3-33-63 и 8(49142)2-41-33 соответственно. Телефоны дежурного Окского заповедника: 8(910)623-13-15, 8(920)981-88-29.