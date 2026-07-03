Рязанская полиция депортировала трех уголовников из стран СНГ

Троих иностранцев выслали из Рязанской области после тюрьмы. Фото: УМВД России по Рязанской области.

Сотрудники регионального УМВД депортировали за пределы страны трех иностранных граждан, ранее осужденных за совершение преступлений на территории региона. Все мужчины прибыли в Центр временного содержания из исправительных колоний сразу после окончания назначенных судом сроков.

Двое депортированных - граждане сопредельных государств. Один из них был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, второй – в угрозе убийством. В отношении обоих вынесены решения о нежелательности дальнейшего пребывания в России. Третий нарушитель также подлежал выдворению за совершенные противоправные деяния.

Сотрудники полиции сопроводили иностранцев в Москву, в один из международных аэропортов. Оттуда мужчины были отправлены рейсами на родину за свой счет.