Экс-министр культуры Елена Рохлина возглавила Рязанский художественный музей. Фото: министерство культуры Рязанской области.

Рязанский художественный музей возглавила Елена Рохлина. В 2023-2024 годах она была министром культуры региона и оставила должность, написав заявление об увольнении.

До перехода в минкульт Рохлина (в то время, до замужества, еще Васильева) руководила ГУ ЗАГС Рязанской области, где ее заменила экс-глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Перед Рохлиной, с 21 марта 2024 года, художественным музеем руководила Виктория Филиппова. Исходя из информации на официальном сайте учреждения, Виктория Юрьевна осталась в структуре руководства начальником отдела развития и информационного обеспечения.