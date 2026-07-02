Платили и сессию «сдавали» без явки: в Рязани преподавателей вуза подозревают в получении денег от студентов за экзамены

В отношении нескольких преподавателей возбуждены уголовные дела. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Железнодорожным межрайонным следственным отделом СК России возбуждены уголовные дела в отношении нескольких преподавателей одного из высших учебных заведений города. Они подозреваются в получении коммерческого подкупа.

По версии следствия, в период с 2018 по октябрь 2025 года педагоги систематически получали деньги от студентов. Взамен они обещали содействие в успешной сдаче сессий и защите выпускных квалификационных работ. При этом от учащихся не требовалось фактической явки на экзамены, проверки знаний или прохождения процедуры защиты.

В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Также устанавливаются все обстоятельства и возможные дополнительные эпизоды.