О локальных ограничениях продажи бензина на АЗС сообщает рязанский минэконом/

Фото: Ольга ЮШКОВА.
Минэкономразвития Рязанской области фиксирует «значительное увеличение среднесуточного спроса» на бензин и отмечает, что на отдельных АЗС могут действовать «временные локальные ограничения на его продажу». Комментарий органа власти о текущей ситуации на рынке автомобильного топлива появился на странице губернатора Павла Малкова.
«Ведущие топливные компании работают в усиленном режиме, чтобы максимально оперативно обеспечить поставки и удовлетворить потребности населения», - сообщили чиновники.
Также они заверили жителей региона, что принимают все возможные меры для стабилизации ситуации.