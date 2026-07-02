О локальных ограничениях продажи бензина на АЗС сообщает рязанский минэконом/ Фото: Ольга ЮШКОВА.

Минэкономразвития Рязанской области фиксирует «значительное увеличение среднесуточного спроса» на бензин и отмечает, что на отдельных АЗС могут действовать «временные локальные ограничения на его продажу». Комментарий органа власти о текущей ситуации на рынке автомобильного топлива появился на странице губернатора Павла Малкова.

«Ведущие топливные компании работают в усиленном режиме, чтобы максимально оперативно обеспечить поставки и удовлетворить потребности населения», - сообщили чиновники.

Также они заверили жителей региона, что принимают все возможные меры для стабилизации ситуации.