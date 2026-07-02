В Рязанской области названы имена восьми стобалльников по биологии

Стали известны результаты ЕГЭ по биологии в Рязанской области. Экзамен сдавали более 800 выпускников, и восемь из них показали максимальный результат – 100 баллов.
Высший балл получили:
- Ольга Бубнова и Валерия Сидорова (школа №3 Рязани);
- Светлана Петросян (школа №11);
- Мария Карпухина (школа №28);
- София Громова (школа №48);
- Ярослав Грошев (школа №73);
- Ярослава Парамонова из Рыбновской школы №3;
- Дарья Володина из Мурминской школы Рязанского округа.
Особого внимания заслуживает успех школы №3 Рязани, где сразу две ее ученицы подготовились к экзамену на 100 баллов под руководством учителя Галины Стуколкиной.