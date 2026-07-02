В Рязанской области названы имена восьми стобалльников по биологии

В Рязанской области восемь стобалльников по биологии. Фото: https://vk.com/pv.malkov

Стали известны результаты ЕГЭ по биологии в Рязанской области. Экзамен сдавали более 800 выпускников, и восемь из них показали максимальный результат – 100 баллов.

Высший балл получили:

- Ольга Бубнова и Валерия Сидорова (школа №3 Рязани);

- Светлана Петросян (школа №11);

- Мария Карпухина (школа №28);

- София Громова (школа №48);

- Ярослав Грошев (школа №73);

- Ярослава Парамонова из Рыбновской школы №3;

- Дарья Володина из Мурминской школы Рязанского округа.

Особого внимания заслуживает успех школы №3 Рязани, где сразу две ее ученицы подготовились к экзамену на 100 баллов под руководством учителя Галины Стуколкиной.