Победивший в тендере подрядчик отказался ремонтировать общежитие РязГМУ

Победитель закупки уклонился от заключения контракта на ремонт общежития. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рязанское УФАС включило подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков за неподписание госконтрактов на капремонт общежития РязГМУ имени Павлова.

Речь идёт о двух электронных аукционах на капитальный ремонт крыши и системы отопления общежития на улице Гагарина, 32. Победителя определили 3 июня, после чего заказчик направил проекты контрактов для подписания.

Подрядчик 15 июня подал протоколы разногласий, которые заказчик рассмотрел и повторно направил проекты контрактов. Однако в установленный срок – до 16 июня включительно – контракты так и не были подписаны, обеспечение исполнения также не представлено.

Антимонопольный орган рассмотрел обращения и признал подрядчика нарушившим закон. Теперь информация о нём внесена в реестр недобросовестных поставщиков.