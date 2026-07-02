Сорок улиц центра Рязани днем 2 июля остались без электричества

Десятки улиц Рязани днем 2 июля остались без электричества. Длинный список адресов перечисляет робот-диспетчер РГРЭС. По состоянию на четверг, 15:40, электроснабжения нет на сорока улицах:
- 2-й Мопровский переулок;
- 3-й Мопровский переулок;
- 3-й Новоплавский проезд;
- 4-й Новоплавский проезд;
- 5-й Новоплавский проезд;
- Лыбедский бульвар;
- Первомайский проспект;
- улица 1-я Линия;
- улица 2-я Линия;
- улица 3-я Линия;
- улица 4-я Линия;
- улица 5-я Линия;
- улица Братиславская;
- улица Весенняя;
- улица Высоковольтная;
- улица Гагарина;
- улица Горького;
- улица Дзержинского;
- улица Кольцова;
- улица Краснорядская;
- улица Кудрявцева;
- улица Ленина;
- улица Ленинского Комсомола;
- улица Маяковского;
- улица Мюнстерская;
- улица Пожалостина;
- улица Полевая;
- улица Почтовая;
- улица Праволыбедская;
- улица Пушкина;
- улица Радищева;
- улица Семена Середы;
- улица Семинарская;
- улица Сенная;
- улица Соборная;
- улица Солнечная;
- улица Татарская;
- улица Чкалова;
- улица Шевченко;
- улица Школьная.
Конкретные сроки восстановления РГРЭС не называет.