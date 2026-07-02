Сорок улиц центра Рязани днем 2 июля остались без электричества

Десятки улиц Рязани днем 2 июля остались без электричества. Длинный список адресов перечисляет робот-диспетчер РГРЭС. По состоянию на четверг, 15:40, электроснабжения нет на сорока улицах:

- 2-й Мопровский переулок;

- 3-й Мопровский переулок;

- 3-й Новоплавский проезд;

- 4-й Новоплавский проезд;

- 5-й Новоплавский проезд;

- Лыбедский бульвар;

- Первомайский проспект;

- улица 1-я Линия;

- улица 2-я Линия;

- улица 3-я Линия;

- улица 4-я Линия;

- улица 5-я Линия;

- улица Братиславская;

- улица Весенняя;

- улица Высоковольтная;

- улица Гагарина;

- улица Горького;

- улица Дзержинского;

- улица Кольцова;

- улица Краснорядская;

- улица Кудрявцева;

- улица Ленина;

- улица Ленинского Комсомола;

- улица Маяковского;

- улица Мюнстерская;

- улица Пожалостина;

- улица Полевая;

- улица Почтовая;

- улица Праволыбедская;

- улица Пушкина;

- улица Радищева;

- улица Семена Середы;

- улица Семинарская;

- улица Сенная;

- улица Соборная;

- улица Солнечная;

- улица Татарская;

- улица Чкалова;

- улица Шевченко;

- улица Школьная.

Конкретные сроки восстановления РГРЭС не называет.