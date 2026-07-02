Рязанцы просят ограничить мототранспорт после 22:00, чтобы слышать БПЛА. Мэрия отреагировала

Рязанцы просят ограничить мототранспорт после 22:00. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На канале губернатора Павла Малкова появилось предложение о введении ограничений на мототранспорт в Рязани после 22:00.

«Мало того, что они спать мешают, так еще и звук у них или схож с беспилотником. Заглушает все, что распознать беспилотник и среагировать будет затруднительно», - написал один местных жителей.

На сообщение отреагировала мэрия, которая заверила, что водителей в Рязани штрафуют на 500 рублей за слишком шумные мотоциклы.

«Штрафы выписывают сотрудники Госавтоинспекции. Вы можете оставить официальное обращение на их сайте или позвонить по телефону 102», - говорится в сообщении.