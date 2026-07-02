Касимовцам предложили поверить газовые счетчики напрямую у поставщика

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Жители Касимова и Касимовского округа теперь могут заказать поверку газовых счетчиков напрямую у поставщика, сообщает АО «Газпром газораспределение Рязанская область».
Как отметили газовщики, поверка в специализированной организации дает потребителям несколько преимуществ:
- защита от незаконного вмешательства в прибор учета;
- проверка на современном оборудовании;
- гарантия качества.
Кроме того, данные о поверке автоматически передадут в абонентский отдела.