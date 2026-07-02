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НовостиОбщество2 июля 2026 10:39

Касимовцам предложили поверить газовые счетчики напрямую у поставщика

Проверку обещают на современном высокоточном оборудовании
Источник:kp.ru
В Касимове и округе запустили прямую поверку газовых приборов учета.

В Касимове и округе запустили прямую поверку газовых приборов учета.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Касимова и Касимовского округа теперь могут заказать поверку газовых счетчиков напрямую у поставщика, сообщает АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

Как отметили газовщики, поверка в специализированной организации дает потребителям несколько преимуществ:

- защита от незаконного вмешательства в прибор учета;

- проверка на современном оборудовании;

- гарантия качества.

Кроме того, данные о поверке автоматически передадут в абонентский отдела.