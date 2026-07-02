От записи на прием до сложных операций. Рязанцев заверили, что получать помощь по полису ОМС стало проще и удобнее

Менять действующие полисы ОМС не нужно. Цифровой полис с уникальным штрих-кодом можно сформировать через портал Госуслуг. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) вступили в силу изменения. В минздраве Рязанской области уверены, что изменения сделали медицинские услуги доступнее, а многие процедуры - быстрее.

В частности, записаться на прием и госпитализацию теперь можно онлайн, а сложные операции проводят в регионе без очереди.

«Пациенты могут записаться к врачу через Госуслуги или мобильное приложение, а живая очередь в регистратуре осталась только для экстренных случаев. Все направления, рецепты и результаты обследований хранятся в единой цифровой системе и доступны врачам онлайн», - говорится в сообщении.

В программу ОМС добавили 14 видов высокотехнологичных операций: трансплантации почки, онкологические операции, лазерные вмешательства на сетчатке и другие. Диспансеризацию дополнили тестированием на ВПЧ (вирус папилломы человека) для женщин, а пациентам с сахарным диабетом ввели дистанционный мониторинг состояния здоровья.

«Новые графики ожидания приема и госпитализации теперь четкие и контролируемые», - заверили в рязанском минздраве.