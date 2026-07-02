Рязанец отобрал самодельный пистолет у юношей и через 10 лет попал под следствие.

Полиция возбудила дело против 75-летнего жителя поселка Тума, хранившего дома пистолет. Изготовленное кустарным способом оружие калибра 5,6 мм обнаружено в шкафу с инструментами, сообщает УМВД по Рязанской области.

Как выяснилось, около 10 лет назад мужчина, гуляя по лесу, услышал звуки выстрелов: трое молодых людей палили по бутылкам. Он рассудил, что ребята могут наделать бед с такой «игрушкой», дождался, пока те израсходуют патроны, неожиданно подошел к ним с угрозами и отобрал оружие.

Однако пистолет мужчина почему-то не сдал, а незаконно хранил в гараже. Это и стало основанием для уголовного преследования по ч.1 ст.222 УК РФ.