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НовостиОбщество2 июля 2026 9:09

Прокуратура через суд обязывает заключить договоры на охрану детсадов Рязани

Речь идет именно об организациях, обладающих специальными компетенциями и средствами для обеспечения безопасности
Источник:kp.ru
Прокуратура через суд обязывает заключить договоры на охрану детсадов Рязани.

Прокуратура через суд обязывает заключить договоры на охрану детсадов Рязани.

Прокуратура подала в Советский районный суд Рязани целый ряд исков по поводу охраны детских садов. Их цель — обязать заключить договор со специализированными организациями вместо нынешних сторожей и дежурных из числа штатных сотрудников, чтобы обеспечить безопасность детей.

Некоторые иски уже удовлетворены, а именно в отношении детских садов №2, 20, 40, 59, 96. Согласно текстам решений, администрация города должна до 1 марта 2027 года выделить необходимые денежные средства.

Договор необходимо заключить с частной охранной организацией, подразделением Росгвардии (или подведомственной ей структурой), либо же с подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти.