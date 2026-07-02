Автомобильный бензин в Рязанской области за неделю подорожал на 2,1 рубля

За неделю в цене прибавили все марки бензина, кроме АИ-98. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным Росстата (мониторинг более 1800 АЗС в 280 городах), за неделю с 23 по 29 июня 2026 года потребительские цены на нефтепродукты в Центральном федеральном округе выросли умеренно. Однако в Рязанской области топливо подорожало сильнее, чем в среднем по округу.

В регионе бензин автомобильный подорожал на 2,10 руб. – до 73,55 руб., что в 6 раз выше показателя по ЦФО. Особенно ощутимо подорожал АИ-92: рост на 2,38 руб. (до 71,08 руб.) против 0,34 руб. по ЦФО. АИ-95 прибавил 1,95 руб. (до 74,71 руб.), тогда как в округе – 0,37 руб. Дизельное топливо в регионе выросло на 1,62 руб. (до 80,58 руб.), также обогнав средний показатель (+1,20 руб.).

Единственное исключение – АИ-98, цена которого осталась неизменной (97,76 руб.), в то время как по ЦФО она снизилась.