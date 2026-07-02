В Оку под Рязанью нефтетранспортники выпустили тысячи мальков стерляди

Фото: АО «Транснефть – Верхняя Волга».

«Транснефть – Верхняя Волга» выпустила в Оку, а также в Чебоксарское и Горьковское водохранилища около 39 тыс. мальков стерляди. Зарыбление прошло на территории Рязанской области, а также во Владимирской, Ивановской, Нижегородской и Московской областях.

Фото: АО «Транснефть – Верхняя Волга».

Молодь вырастили в рыбоводном хозяйстве и доставили к местам выпуска с соблюдением всех технологий. Средний вес каждой рыбы - от 2,5 до 3 граммов. Перед выпуском представители Росрыболовства пересчитали и взвесили мальков - их количество и состояние полностью соответствовали нормативам.

Фото: АО «Транснефть – Верхняя Волга».

Стерлядь занесена в Красные книги многих регионов России. Экологическая акция направлена на восстановление популяции этого ценного вида рыбы и укрепление экологического баланса водоемов. Работы по зарыблению АО «Транснефть – Верхняя Волга» и ПАО «Транснефть» проводят регулярно. Таким образом нефтетранспортники сохраняют биоразнообразие рек и водохранилищ в регионах своего присутствия.