Обвиненного во взрыве гранаты в Рязани Рохоева будут судить по трем статьям

Апанди Рохоеву, которого следствие считает виновником взрыва гранаты в кальян-баре, предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ. Это причинение по неосторожности смерти (ст. 109), тяжкого вреда здоровью (ст. 118) и незаконное приобретение, передача, хранение или ношение взрывных устройств (ст. 222.1).

Уголовное дело о ЧП на улице Соборной, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали, передано в Советский районный суд. 6 июля должно состояться предварительное слушание.

7 июля 2025 года Рохоев принес гранату в заведение, где работал, и дал «посмотреть» приятелю.

«В процессе демонстрации и неосторожного обращения произошло срабатывание устройства», - сообщал областной следком.