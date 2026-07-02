Утверждены новые прогнозы по зарплатам в Рязанской области на 2026–2028 годы

Утверждены прогнозные значения среднемесячной начисленной заработной платы по Рязанской области. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам правительства Рязанской области в 2026 году среднемесячная начисленная зарплата наемных работников в организациях, у ИП и физических лиц составит 60102 рубля. В 2027 году этот показатель вырастет до 66347,2 рубля, а в 2028 году – до 71190,5 рубля.

Такие цифры представлены в распоряжении, которым скорректированы прогнозные значения среднемесячной заработной платы на ближайшие три года.

Отдельно прописаны прогнозы для учителей: их среднемесячная зарплата в 2026 году ожидается на уровне 61827 рублей, в 2027 году – 68470,3 рубля, в 2028 году – 73468,6 рубля. При этом средняя зарплата в сфере общего образования в целом прогнозируется ниже: 52482,2 рубля, 55345,6 рубля и 58072,9 рубля соответственно.