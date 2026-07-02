Самозанятые рязанцы могут добровольно купить стаж и баллы для пенсии

Рязанские самозанятые могут получить стаж и баллы через СФР Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самозанятые жители Рязанской области не обязаны платить страховые взносы на пенсию, но могут делать это добровольно, сообщает региональное отделение СФР. Так они сами формируют свою будущую пенсию.

Минимальный взнос за 2026 год - 71 525,52 рубля. За эту сумму человек получает 1 год стажа и 1,09 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Максимальный взнос - 572 204,16 рубля - принесет 1 год стажа и 8,72 ИПК.

Платить можно частями или одной суммой за весь год - СФР автоматически зачтет стаж и баллы на индивидуальном лицевом счете. Чтобы вступить в программу, нужно подать заявление через приложение «Мой налог», портал Госуслуг или лично в клиентской службе.

Для выхода на страховую пенсию по старости мужчинам нужно 65 лет, женщинам - 60, а также минимум 15 лет стажа и 30 коэффициентов. Если этих условий нет, назначат социальную пенсию - на пять лет позже.