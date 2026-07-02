В Рязанской области обновили показатели рождаемости за 2025 год: они оказались хуже среднероссийских

В 2025 году в Рязанской области родилось 6313 детей, суммарный коэффициент рождаемости 1,129 или 1,119. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Рязанской области внесло изменения в региональную программу по повышению рождаемости до 2030 года.

Согласно обновленным данным, в 2025 году в регионе родилось 6313 человек – это на 78 меньше, чем в 2024 году (6391), и на 198 меньше, чем в 2023 (6511). Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в Рязанской области по итогам прошлого года составил 1,119 (согласно таблице №18 «Суммарный коэффициент рождаемости»). Однако в дополнительных показателях программы указано значение 1,129 – в документе присутствует разночтение по одному и тому же показателю.

В целом по России СКР в 2025 году достиг 1,361, в Центральном федеральном округе – 1,282. Таким образом, рязанский показатель при любом из двух значений уступает как общероссийскому, так и окружному уровням.

При этом в городских поселениях области коэффициент (1,183) превышает среднеобластной, тогда как на селе он снизился до 0,937 – минимального значения за последние годы.

Несмотря на текущее отставание, программа с оптимизмом смотрит в будущее: к 2030 году СКР в регионе должен достичь 1,450, а число рождений – превысить 7,4 тыс. в год.