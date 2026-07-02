Фиктивная многодетная. Рязанка купила свидетельство о рождении и получила пособий на 3,4 млн рублей

Женщина из Михайлова купила в интернете поддельное свидетельство о рождении третьего ребенка и получила пособиями 3,4 млн рублей.

В Михайлове суд приговорил 25-летнюю местную жительницу к четырем годам колонии за мошенничество при получении выплат, сообщает прокуратура Рязанской области.

Женщина купила в интернете поддельное свидетельство о рождении третьего ребенка, подала его вместе с ложными сведениями в заявлении и оформила социальные выплаты. За несколько лет она незаконно получила более 3,4 млн рублей.

В суде подсудимая полностью признала вину. Суд отсрочил исполнение приговора до тех пор, пока ее детям не исполнится 14 лет. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с женщины всей суммы ущерба.