Прокуратура Рязани добивается погашения долгов по зарплате на промпредприятии

Прокурор разъяснил работникам способы защиты трудовых прав. Фото: Прокуратура Рязанской области.

Прокурор Московского района Рязани провел встречу с трудовым коллективом одного из промышленных предприятий. Проверка выявила нарушение прав работников – перед сотрудниками образовалась задолженность по заработной плате за апрель и май 2026 года.

В адрес руководства организации внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении генерального директора возбуждено дело об административном правонарушении за невыплату зарплаты.

В ходе встречи прокурор также разъяснил работникам их права: порядок обращения в надзорные органы, ключевые нормы законодательства об оплате и охране труда, а также возможные способы защиты интересов.