Стало известно, когда в Рязань в 2026 году привезут мощи Матроны Московской. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

10 июля 2026 года в Рязань привезут частицу мощей блаженной Матроны Московской. Событие анонсирует Рязанская епархия.

Где поклониться мощам Матроны в Рязани

Находиться ковчег со святыней будет в Христорождественском кафедральном соборе Рязани (кремль).

Ковчег доставят в Рязань из Тульской епархии, с родины блаженной Матроны.

Когда будут проводы мощей Матроны

Находиться мощи Матроны Московской на рязанской земле будут до 16 июля.

После смерти в 1952 году Матрону Никонову, как ее звали в миру, похоронили на Даниловском кладбище в Москве. В 1998 году мощи Матроны перевезли в Данилов монастырь, затем - в Покровскую обитель на Таганке. В 1999 году блаженная старица канонизирована как святая местночтимая, в 2004 году - как святая для общецерковного почитания.

«В народе ее ласково называют Матронушкой. К ней приходят с самыми разными нуждами и молятся о здоровье, замужестве, рождении детей, сохранении семьи. Еще до официальной канонизации к могиле старицы приходили тысячи людей - и получали помощь», - уверяют в Рязанской епархии.